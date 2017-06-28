28 июня на участке улицы Лермонтова в Ярославле перекроют движение для автотранспорта. Ограничение вводится в районе домов 13 и 15. Оно будет действовать до 16 часов 1 июля.
Запрет связан с работами на тепловых сетях,— пояснили в городской администрации. Водителей просят учитывать временные изменения при планировании своего маршрута.
Автор — Анна Харитонова
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