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Среда, 28 Июнь 2017 11:41

В Ярославле на участке улицы Лермонтова перекроют движение

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28 июня на участке улицы Лермонтова в Ярославле перекроют движение для автотранспорта. Ограничение вводится в районе домов 13 и 15. Оно будет действовать до 16 часов 1 июля.

Запрет связан с работами на тепловых сетях,— пояснили в городской администрации. Водителей просят учитывать временные изменения при планировании своего маршрута.

Автор — Анна Харитонова

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