С 4 августа пассажирский поезд «Москва-Рыбинск» будет делать остановку на станции Углич. Об этом рассказали в пресс-службе Северной железной дороги. По пути из Москвы состав будет прибывать в Углич в 2:40 ночи, а в Рыбинск — в 9 утра.

На обратном пути остановка в Угличе запланирована на 00 часов 40 минут. Прибытие в Москву — в 6 часов 27 минут утра.