С 4 августа пассажирский поезд «Москва-Рыбинск» будет делать остановку на станции Углич. Об этом рассказали в пресс-службе Северной железной дороги. По путииз Москвы состав будет прибывать в Углич в 2:40 ночи, а в Рыбинск — в 9 утра.
На обратном пути остановка в Угличе запланирована на 00 часов40 минут. Прибытие в Москву — в 6 часов27 минут утра.
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