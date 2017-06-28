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Среда, 28 Июнь 2017 11:41

Между Угличем и Москвой возобновится железнодорожное сообщение

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С 4 августа пассажирский поезд «Москва-Рыбинск» будет делать остановку на станции Углич. Об этом рассказали в пресс-службе Северной железной дороги. По пути из Москвы состав будет прибывать в Углич в 2:40 ночи, а в Рыбинск — в 9 утра.

На обратном пути остановка в Угличе запланирована на 00 часов 40 минут. Прибытие в Москву — в 6 часов 27 минут утра.

Автор — Анна Харитонова

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