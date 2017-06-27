Ярославская
«Необходимо воспитывать нашу молодежь
«Для адаптации, интеграции мигрантов мероприятия особенно для нас важны, потому что
В Ярославской области созданы Центр адаптации мигрантов
Ярославская
«Необходимо воспитывать нашу молодежь
«Для адаптации, интеграции мигрантов мероприятия особенно для нас важны, потому что
В Ярославской области созданы Центр адаптации мигрантов
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