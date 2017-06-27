Ярославская область — многонациональная. С начала года регион принял более 26 000 иностранных граждан. Многие приехали с целью трудоустройства. На сегодня действительное разрешение на работу есть у 870 иностранцев, патенты — у 4500. Охотнее всего работать на Ярославской земле едут граждане Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана и Молдавии. О том, как помочь им адаптироваться и избежать конфликтов между диаспорами, говорили на Координационном совете по вопросам межнациональной политики.

«Необходимо воспитывать нашу молодежь на примерах взаимного уважения межрелигиозных отношений, чувства терпимости устоев. Побольше, мне кажется, нужно проводить практических мероприятий, которые позволят молодежи знакомиться друг с другом, знакомиться с историей»,— отметил Дмитрий Миронов — временно исполняющий обязанности губернатора Ярославской области.

«Для адаптации, интеграции мигрантов мероприятия особенно для нас важны, потому что от восприятия этих граждан обществом многое зависит»,— сказал Нур-Эл Хасиев — председатель Ярославского регионального отделения Ассамблеи народов России.

В Ярославской области созданы Центр адаптации мигрантов и ресурсный центр этнокультурного просвещения. Ежегодно проводятся круглые столы и конференции по проблемам межнациональных отношений. По мнению специалистов, все это вместе позволяет сохранять ситуацию стабильной.