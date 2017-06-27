Житель деревни Ермолино, Борисоглебского района увековечил память односельчан, погибших или пропавших без вести
Белый шиповник да резные наличники.
«Вещевой мешок, документы, паспорт был
Не вернулся потому, что был смертельно ранен. Похоронили под
«Тех, кто помнит этих фронтовиков, тоже остались единицы.
Чтобы было куда приходить
«Мне пришлось всех искать их по Книге памяти, по порталам разным, по сайтам, спросить стариков, старух,
Питер, Вологда, Ярославская область. Те, кто родом
Андрей Детцель, Михаил Колобов