Житель деревни Ермолино, Борисоглебского района увековечил память односельчан, погибших или пропавших без вести в Великую Отечественную. Часовню он соорудил на собственные средства, и дал селу то, что ни за какие деньги не купишь.

Белый шиповник да резные наличники. Этот дом для своей семьи в 1930 году построил Николай Лисёнков. Отсюда его провожали на войну в ноябре 1941года. Дочери фронтовика помнят этот день как сейчас.

«Вещевой мешок, документы, паспорт был и все. Он уходил один из деревни. Потому, что уже многих кому надо было идти, уже были взяты. Он только говорил, что если ноги будут оторваны, то я не вернусь»,— поделилась Нина Лукьянова.

Не вернулся потому, что был смертельно ранен. Похоронили под Смоленском — в братской могиле. А теперь память о нем, воплощенная в дереве и стекле есть и на малой родине. 20 мужчин и мальчиков ушли на войну из этой деревни. Вернулись двое, 18 погибли или пропали без вести.

«Тех, кто помнит этих фронтовиков, тоже остались единицы. Но есть дети, есть внуки, которые будут помнить, приходить сюда и отдавать должное погибшим солдатам»,— отметил Александр Каменецкий — председатель Ярославской областной общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.

Чтобы было куда приходить и поминать местный житель, сам сын фронтовика, построил мемориал памяти, где перечислил фамилии всех односельчан, которые с фронтов Великой Отечественной не вернулись. Эскиз крохотной часовни набросал за 2 дня. Возвел — за месяц. Гораздо больше времени заняли поиски.

«Мне пришлось всех искать их по Книге памяти, по порталам разным, по сайтам, спросить стариков, старух, и вот я нашел 18 человек. Но я думаю, что это не последний. Если я найду еще, я заменю список, я сделаю, потому, что я задался этой целью»,— рассказал Ариф Нариев — инженер-строитель.

Питер, Вологда, Ярославская область. Те, кто родом из Ермолина, и те, кто слышал про малую родину воевавших дедов и прадедов, только из рассказов родных, впервые собрались вместе, чтобы минутой молчания почтить их память.

Андрей Детцель, Михаил Колобов