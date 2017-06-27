В этом году в Ярославской области на пять бригад напали неадекватные пациенты. Один из недавних случаев произошел зимой. Помощь требовалась мужчине, который лежал прямо в одном из магазинов областного центра.

«12 февраля этого года произошел у нас неприятный инцидент при обслуживании вызова, когда пациент, находящийся в состоянии опьянения, нанес мне телесные повреждения. Он избил меня в салоне автомобиля»,— рассказала Светлана Якимова — фельдшер выездной бригады Станции скорой медицинской помощи г. Ярославля.

К решению проблемы агрессивности пациентов и непредоставления приоритета на дорогах для скорых подключились депутаты Государственной Думы. Разработаны и уже приняты в первом чтении два проекта поправок в административный и уголовный кодексы. Предлагается ужесточить наказание. Штраф до 40 тысяч рублей, если в итоге пациент, к которому не приехала скорая, получил повреждения средней тяжести. Если же человек умер, то нарушителю будет грозить лишением свободы на срок до четырёх лет. До двух лет дебашир может получить за причинение легкого вреда здоровью и до пяти за угрозу убийством в отношении врачей.

«Я считаю что, почему имеют место последнее время и нападения, когда автохамы не пропускают машины скорой медицинской помощи. Это имеет место быть из-за безнаказанности. Профсоюз работников здравоохранения только за то, чтобы санкции тем нарушителям только ужесточались»,— отметила Любовь Транова — руководитель Ярославской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ.

«Сейчас идет сбор поправок ко второму чтению, поэтому мы выносим эту тему в радиопередачу и телепередачу «Депутатский запрос». Обязательно, чтобы люди звонили в эфир и делились своими предложениями. Самое главное обсуждаем, продолжаем обсуждать с теми, кому работать потом по этому закону»,— сказал Александр грибов — депутат Государственной Думы РФ.