В этом году
«12 февраля этого года произошел
К решению проблемы агрессивности пациентов
«Я считаю что, почему имеют место последнее время
«Сейчас идет сбор поправок
Обращаем ваше внимание, что новые законопроекты будут обсуждаться
В этом году
«12 февраля этого года произошел
К решению проблемы агрессивности пациентов
«Я считаю что, почему имеют место последнее время
«Сейчас идет сбор поправок
Обращаем ваше внимание, что новые законопроекты будут обсуждаться
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