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Вторник, 27 Июнь 2017 17:21

Ярославские активисты устроили праздник в детском стационаре

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27 июня по всей стране отмечают День молодёжи. В Ярославле решили совместить приятное с полезным. Специально для юных пациентов первой детской клинической больницы сотрудники Дворца Молодёжи устроили небольшое представление.

В интерактивной программе смогли принять участие и дети, и их родители. А самой яркой частью программы стало выступление мастера мыльных пузырей, который смог перенести зрителей в сказку.

«Это одно из добрых дел, которое финалит, так скажем, наш марафон. Сегодня мы в детской больнице номер один, где ребята волею судеб находятся, хотели бы немножко поднять им настроение, сделать небольшую творческую программу»,— сказала Вера Даргель — директор Дворца Молодёжи.

Маленький праздник для детей стал частью большой акции, которая называется «76 добрых дел». Она проходила на протяжении месяца во всех районах области. Молодёжь проводила спортивные и тематические праздники, помогала пожилым людям, устраивала субботники, словом, творила и дарила добро.

Автор — Захар Акопов

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