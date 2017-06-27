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Вторник, 27 Июнь 2017 17:21

17-летний юноша разбился насмерть, упав с крыши высотки в Рыбинске

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Трагедия произошла утром 27 июня в Рыбинске. В районе 8 часов с крыши высотки упал 17-летний юноша. Молодой человек скончался до приезда скорой помощи. По предварительной информации, на 10-м этаже находились трое подростков. Один из них — брат погибшего.

Чем они занимались на крыше и как туда попали, выясняет Следственный комитет. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Автор — Захар Акопов

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