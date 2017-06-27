Трагедия произошла утром 27 июняв Рыбинске.В районе8 часовс крыши высотки упал 17-летний юноша. Молодой человек скончался до приезда скорой помощи. По предварительной информации, на 10-м этаже находились трое подростков. Один из них — брат погибшего.
Чем они занимались на крышеи как туда попали, выясняет Следственный комитет. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
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