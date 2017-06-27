Доходы — 53 миллиарда, расходы — почти 58, а дефицит больше 4 миллиардов рублей. Финансовые итоги 2016 года подвели на заседании Ярославской областной Думы.

Из 24 государственных программ выполнение шести, по экспертной оценке, признано низко эффективным. Меры по устранению финансовых проблем региона уже предпринимаются. Активно привлекаются федеральные субсидии, но главное — сформирован бездефицитный бюджет.

«Впервые с осени прошлого года, с момента принятия бюджета, действует принцип соответствия доходов расходам и, в связи с этим, на мой взгляд, Правительству удается укладываться в этот принцип. То есть мы живем, можно сказать, по средствам. Конечно, хотелось бы по некоторым направлениям, в первую очередь экономического блока, иметь возможности в расходной части иметь больше средств для того, чтобы как можно лучше поддержать предприятия, для того чтобы быстрее выйти из кризиса, а это позволит нарастить и расходную часть бюджета»,— отметил Михаил Боровицкий — председатель Ярославской областной Думы.