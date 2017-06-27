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Вторник, 27 Июнь 2017 11:41

Ярославские профессиональные клубы продолжают усиливаться перед стартом нового сезона

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«Шинник» подписал сразу трех игроков. Укрепить защитные ряды призван 25-летний Денис Магадиев. Минувший год он провел в саратовском «Соколе». Отстаивать честь чёрно-синих теперь будет полузащитник «Энергомаша» Дмитрий Самойлов. Ещё одним игроком центра поля стал «Спартаковец» Сергей Крамаренко.

А вот «Ярославич» пополнил связующий сборной Чехии Филип Хабр. Минувший сезон волейболист провёл в родном чемпионате, где выступал за «Жихострой».

Автор — Захар Акопов

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