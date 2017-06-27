«Шинник» подписал сразу трех игроков. Укрепить защитные ряды призван 25-летний Денис Магадиев. Минувший год
А вот «Ярославич» пополнил связующий сборной Чехии Филип Хабр. Минувший сезон волейболист провёл
«Шинник» подписал сразу трех игроков. Укрепить защитные ряды призван 25-летний Денис Магадиев. Минувший год
А вот «Ярославич» пополнил связующий сборной Чехии Филип Хабр. Минувший сезон волейболист провёл
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