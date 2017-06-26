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Понедельник, 26 Июнь 2017 14:51

На участке дороги улицы Некрасова в Ярославле временно запрещено движение транспорта

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Вниманию водителей. 26 июня в Ярославле движение автомобильного транспорта на участке дороги улицы Некрасова временно запрещено. Это связано с ремонтом по замене аварийных теплосетей под проезжей частью.

Работы от улицы Володарского до улицы Победы планируют завершить к 15 июля. Мэрия города просит автолюбителей быть внимательными и соблюдать требования правил дорожного движения.

Автор — Анна Мельник

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