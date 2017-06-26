Вниманию водителей. 26 июняв Ярославле движение автомобильного транспорта на участке дороги улицы Некрасова временно запрещено. Это связанос ремонтом по замене аварийных теплосетей под проезжей частью.
Работы от улицы Володарского до улицы Победы планируют завершить к 15 июля. Мэрия города просит автолюбителей быть внимательными и соблюдать требования правил дорожного движения.
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