Вниманию водителей. 26 июня в Ярославле движение автомобильного транспорта на участке дороги улицы Некрасова временно запрещено. Это связано с ремонтом по замене аварийных теплосетей под проезжей частью.

Работы от улицы Володарского до улицы Победы планируют завершить к 15 июля. Мэрия города просит автолюбителей быть внимательными и соблюдать требования правил дорожного движения.