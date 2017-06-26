В Ярославле прошёл совместный рейд представителей Госавтоинспекции и скорой помощи. Правоохранители выявляли нарушителей, которые отказывались пропускать спецавтомобиль с включенными маячками. По закону за подобный проступок предусмотрено наказание в виде штрафа в 500 рублей, либо лишение водительского удостоверения до трех месяцев.

В итоге за несколько часов профилактической поездки только один автолюбитель не уступил дорогу скорой помощи.

«Ситуации разные бывают. В большинстве своём, я говорю, люди адекватные, люди понимают, что тяжело и надо пропустить. Но есть и такие, которые упираются. А водители у нас точно такие же люди»,— отметил Сергей Перетокин — начальник гаража Станции скорой помощи города Ярославля.

«Проводились специальные профилактические мероприятия, которые были направлены призвать водителей, чтобы они были внимательны и бдительны на дороге, потому что от их действий зависит то, насколько быстро приедет скорая медицинская помощь к пострадавшим. Сейчас люди стали более вежливыми и бдительными, больше сконцентрированы, следят за дорожной ситуацией. Раньше не пропускали никого»,— сказал Дмитрий Мицкевич — инспектор специализированного взвода ДПС.