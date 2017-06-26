В Ярославле прошёл совместный рейд представителей Госавтоинспекции
В итоге
«Ситуации разные бывают.
«Проводились специальные профилактические мероприятия, которые были направлены призвать водителей, чтобы они были внимательны
В Ярославле прошёл совместный рейд представителей Госавтоинспекции
В итоге
«Ситуации разные бывают.
«Проводились специальные профилактические мероприятия, которые были направлены призвать водителей, чтобы они были внимательны
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