Для этой молодежи открыты двери многих производств. И не только местных. То, что они уже умеют делать, увидела вся Россия. Участников национального чемпионата «Worldskills Russia» наградили в Ярославле. Где планируют работать молодые профессионалы и войдут ли они в национальную сборную конкурса, узнали «Вести».

Сначала университет, а потом фармацевтическая или нефтеперерабатывающая промышленность. Без пяти минут лаборант-техник, Юлиана Муравьева нарасхват у будущих работодателей. Но трудиться, решила девушка, будет в Ярославле.

«Наш регион развивается. Поэтому, я думаю, что дальше будет появляться только большее количество рабочих мест, поэтому я планирую остаться в Ярославле на ближайшее время»,— поделилась Юлиана Муравьева — выпускница колледжа.

В мае Юлиана стала призером национального чемпионата «Worldskills Russia». Обошла 9 конкурентов в компетенции «Лабораторный химический анализ».

Марина Шарфнадель тоже студентка, но она уже работает. В свадебном салоне флористом. Ее умение составлять цветочные композиции высоко оценили на конкурсе.

«Меня смогла обойти только Казань, а именно, молодой человек, флорист, очень опытный специалист. Я считаю, в принципе, достойная победа. Мне немножечко не хватило опыта»,— рассказала Марина Шарфнадель.

Из 12 ярославцев на Чемпионате 8 приехали с медалями. И на эту молодежь в регионе большие планы. В области принята программа подготовки специалистов для опережающего развития экономики.

«Они большую часть своей работы должны проводить непосредственно на тех предприятиях, куда они придут работать. И работодатели в этом тоже очень заинтересованы. Наша задача сейчас соединить промышленные предприятия, которые, действительно, серьезно вкладывается в модернизацию производства с нашей системой образования. Когда они объединяются воедино, ребята понимают, зачем они учатся»,— сказал Виктор Костин — первый заместитель председателя Правительства Ярославской области.

Статус участника «Worldskills Russia» сегодня не пустой звук и для работодателя.

«По сути, самые престижные соревнования по профессиональному мастерству, то есть это важно для работодателя. Кроме того, они получают шанс в составе национальной сборной, представлять Россию на международных соревнованиях»,— отметила Ирина Лобода — директор Департамента образования Ярославской области.

В составе национальной сборной сейчас двое ярославцев — участники прошлогоднего чемпионата. Третьим может стать Геннадий Зеленый, один из призеров этого года. Нашу страну он будет представлять в компетенции «Обработка металла».

Андрей Детцель, Алексей Карашев