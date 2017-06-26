Для этой молодежи открыты двери многих производств.
Сначала университет,
«Наш регион развивается. Поэтому,
В мае Юлиана стала призером национального чемпионата «Worldskills Russia». Обошла
Марина Шарфнадель тоже студентка,
«Меня смогла обойти только Казань,
Из
«Они большую часть своей работы должны проводить непосредственно
Статус участника «Worldskills Russia» сегодня
«По сути, самые престижные соревнования по профессиональному мастерству, то есть это важно для работодателя. Кроме того, они получают шанс
В составе национальной сборной сейчас двое
Андрей Детцель, Алексей Карашев