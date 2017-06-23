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Пятница, 23 Июнь 2017 22:03

Ярославцев ждут прохладные выходные

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Новое предупреждение от МЧС. Спасатели предупреждают о возможности грозы и усиления ветра. Тем временем, в Угличе несколько часов назад уже выпал град. Очевидцы разместили фото в соцсетях. Позволит ли погода в выходные отправиться на дачу или устроить пикник на природе?

24 июня в области сохранится вероятность небольших кратковременных осадков. Так что ярославские синоптики рекомендуют, выходя из дома, захватить с собой зонт. А воздух прогреется до +15 — +20 градусов. Зато в воскресение можно смело планировать выезд на природу. Погода будет малооблачной преимущественно без осадков. Ночью от +5 до +10, а днем от +18 до +23 градусов тепла.

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