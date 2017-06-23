Сегодня в Москве состоялось заседание Оргкомитета по подготовке и проведению Всероссийского форума «Будущие интеллектуальные лидеры России». Мероприятие вновь пройдет в Ярославле с 1 по4 сентября. Участие в заседании принял и глава региона Дмитрий Миронов.
В форуме с рабочим названием «Проектория» традиционно примут участие ведущие вузы, корпорации и предприятия страны. Но главные его участники —600 школьников, которые имеют достижения в науке, обладатели патентов, авторы различных изобретений и их наставники.Они будут выполнять задания ведущих промышленников, представителей инновационных предприятий и других партнеров форума.
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