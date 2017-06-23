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Пятница, 23 Июнь 2017 20:53

Анонс программы «Вести-Интервью» с Александром Калининым на 23 июня

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Более 300 предпринимателей со всей страны собрались в Ярославле. Накануне на совещании обсудили проблемы малого и среднего бизнеса. А сегодня уполномоченные по защите прав предпринимателей встретились с президентом Общероссийской организации «Опора России».

Александр Калинин стал гостем нашей студии. Интервью смотрите 23 июня в 21.45 на телеканале «Россия 24».

— Есть конкретный итог этих двух дней?

— Да, есть конкретный итог. У вас достаточно, скажем, предпринимателей, которые за словом в карман не лезут, ярославцев. Там была и власть, и председатель Правительства, и мэр.

— То есть власть тоже положительно отреагировала? Есть ощущение, что все стороны услышали друг друга?

— Конечно, мы уже договорились о некоторых совместных шагах.

Автор — Марина Ромакина

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