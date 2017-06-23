Для них невозможного нет. В Ярославле стартовала летняя олимпиада «Виктория» для детей с ограниченными возможностями. Спортсменам — от 9-ти до 16-ти. Все они представители 16 муниципальных районов области. Индивидуальных дисциплин пять — по числу членов команды. Кроме традиционных легкоатлетических видов, в программе: стрельба из лазерной винтовки, боулинг и армрестлинг.

«Это только термин «Дети с ограниченными возможностями». Сегодняшние ребята показывают, что они могут значительно больше, чем мы с вами. Мне бы очень хотелось, чтобы каждый ребенок сегодня, получив маленькую победу, знал, что в жизни может быть еще много побед, много поражений, но надо к этому стремиться, стремиться к победам»,— сказала Марина Башмашникова — начальник Управления по социальной и демографической политике Правительства Ярославской области.