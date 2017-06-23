Серьёзная авария чуть не закончилась трагедией. Вечером 22 июняв районе улицы Гагарина столкнулись «Фредлайнер» и «Рено Меган». От ударас бензовозом иномарка превратилась в гармошку,а вот большегруз всего лишь помял бампер.
Несмотря на серьезные повреждения, в ДТП никто не пострадал.В ближайшее время сотрудникам ГИБДД предстоит установить виновника происшествия.
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