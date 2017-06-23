Серьёзная авария чуть не закончилась трагедией. Вечером 22 июня в районе улицы Гагарина столкнулись «Фредлайнер» и «Рено Меган». От удара с бензовозом иномарка превратилась в гармошку, а вот большегруз всего лишь помял бампер.

Несмотря на серьезные повреждения, в ДТП никто не пострадал. В ближайшее время сотрудникам ГИБДД предстоит установить виновника происшествия.