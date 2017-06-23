Актуальные темы

Пятница, 23 Июнь 2017 11:53

ДТП в Ярославле: столкнулись большегруз и легковой автомобиль

Автор 
Оцените материал
(0 голосов)

Медиа

Серьёзная авария чуть не закончилась трагедией. Вечером 22 июня в районе улицы Гагарина столкнулись «Фредлайнер» и «Рено Меган». От удара с бензовозом иномарка превратилась в гармошку, а вот большегруз всего лишь помял бампер.

Несмотря на серьезные повреждения, в ДТП никто не пострадал. В ближайшее время сотрудникам ГИБДД предстоит установить виновника происшествия.

Автор — Захар Акопов

Прочитано 94 раз
Наверх
Мобильный репортер
Отправить новость
скачок электричества
5
0
0
Нарушение правил дорожного движения
13
0
0
Платная дорога
76
0
0
Пожар по адресу 1-й проезд д. 10
22
0
0
Все новости

Архив с апреля 2014 года    Расширенный поиск

Архив yaroslavl.rfn.ru - ЗДЕСЬ Укажите нужный диапазон дат в адресной строке (не более 3-х месяцев)

Телефоны
мобильный репортер
Пресс-центр

банер Депутатский запрос2

ЯрСПАС
Партизан