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Четверг, 22 Июнь 2017 17:32

В Ярославле въезд на Тверицкий пляж закрыли шлагбаумами

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Хотя лета мы так еще и не видели, самые смелые ярославцы рискуют отдыхать у воды и даже купаться. Для наведения порядка и обеспечения более комфортных условий отдыха территориальной администрацией Заволжского района было решено запретить въезд автотранспорта на территорию Тверицкого пляжа.

Уже установили два шлагбаума. Первый у спуска около Храма Зосимы и Савватия, второй у парковки напротив пляжа.

«В последнее время очень много стало поступать вопросов по поводу заездов несанкционированных автомобилистов на пляжную зону, и чтобы все это прекратить, по просьбе жителей мы установили два шлагбаум»,— сказал Сергей Чернецов — эксперт территориальной Администрации Заволжского района.

Автор – Наталья Стародынова

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