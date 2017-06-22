Актуальные темы

Четверг, 22 Июнь 2017 17:22

Авария на перекрестке Московского проспекта и улицы Гагарина в Ярославле

Автор 
Оцените материал
(0 голосов)

Медиа

В этой аварии в Ярославле, к счастью, обошлось без жертв. На перекрестке Московского проспекта и улицы Гагарина дорогу не поделили легковушка и джип.

ДТП попало на камеру видеонаблюдения. Водитель легкового авто пытался повернуть на противоположную полосу. Однако не убедился, что может это сделать беспрепятственно. В итоге внедорожник на скорости протаранил оппонента. Серьёзно никто не пострадал.

Автор — Захар Акопов

Прочитано 61 раз
Наверх
Мобильный репортер
Отправить новость
скачок электричества
2
0
0
Нарушение правил дорожного движения
12
0
0
Платная дорога
73
0
0
Пожар по адресу 1-й проезд д. 10
20
0
0
Все новости

Архив с апреля 2014 года    Расширенный поиск

Архив yaroslavl.rfn.ru - ЗДЕСЬ Укажите нужный диапазон дат в адресной строке (не более 3-х месяцев)

Телефоны
мобильный репортер
Пресс-центр

банер Депутатский запрос2

ЯрСПАС
Партизан