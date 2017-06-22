В этой аварии в Ярославле, к счастью, обошлось без жертв. На перекрестке Московского проспекта и улицы Гагарина дорогу не поделили легковушка и джип.

ДТП попало на камеру видеонаблюдения. Водитель легкового авто пытался повернуть на противоположную полосу. Однако не убедился, что может это сделать беспрепятственно. В итоге внедорожник на скорости протаранил оппонента. Серьёзно никто не пострадал.