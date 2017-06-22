Серьезная авария произошла на трассе в Даниловском районе. Недалеко от поворота на Путятино столкнулись «ВАЗ-2112» и грузовик «ИВЕКО». По предварительной информации, легковушка выехала на встречную полосу и спровоцировала столкновение.

От удара фура съехала в кювет. А вот легковушка превратилась в груду искорёженного металла. Ее водитель погиб на месте.