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Четверг, 22 Июнь 2017 14:46

В ДТП в Даниловском районе погиб водитель легкового автомобиля

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Серьезная авария произошла на трассе в Даниловском районе. Недалеко от поворота на Путятино столкнулись «ВАЗ-2112» и грузовик «ИВЕКО». По предварительной информации, легковушка выехала на встречную полосу и спровоцировала столкновение.

От удара фура съехала в кювет. А вот легковушка превратилась в груду искорёженного металла. Ее водитель погиб на месте.

Автор — Захар Акопов

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