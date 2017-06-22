Серьезная авария произошла на трассев Даниловском районе. Недалеко от поворотана Путятино столкнулись «ВАЗ-2112» и грузовик «ИВЕКО». По предварительной информации, легковушка выехала на встречную полосу и спровоцировала столкновение.
От удара фура съехала в кювет.А вот легковушка превратилась в груду искорёженного металла. Ее водитель погиб на месте.
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