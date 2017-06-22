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Четверг, 22 Июнь 2017 14:41

Ярославская область присоединилась к всероссийской акции «Свеча памяти»

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Ровно в четыре утра 22 июня поминальный огонь зажегся во многих населенных пунктах. На Родине Героя Советского Союза Федора Толбухина участниками акции стали старшеклассники.

Факельное шествие началось у школы, которая носит имя знаменитого маршала. Ребята проследовали к памятнику павшим войнам, где почтили память погибших минутой молчания.

А накануне у Вечного огня свечи зажгли ярославцы. Более 400 человек пришли к Вечному огню, чтобы отдать дань памяти воинам, не вернувшимся с войны.

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