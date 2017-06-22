Ровно в четыре утра 22 июня поминальный огонь зажегся во многих населенных пунктах. На Родине Героя Советского Союза Федора Толбухина участниками акции стали старшеклассники.

Факельное шествие началось у школы, которая носит имя знаменитого маршала. Ребята проследовали к памятнику павшим войнам, где почтили память погибших минутой молчания.