Новые аттракционы, детские площадки и альпийские горки. В 2017 году в Ярославле преобразятся сразу пять городских парков. Об этом рассказали на брифингев мэрии.
В парке на острове восстановят асфальтовое покрытие, установят новые аттракционы и сразу несколько альпийских горок. В Юбилейном парке появятся уличные тренажеры, площадки для стритбола и для занятий йогой. Там же откроется парк динозавров и велопрокат.Вход будет бесплатным. В Парке «Нефтяник» уложат новую плитку. А в детском парке на проспекте Ленина разместят летнее кафе и уличный театр. В Дзержинском районе в Парке Победы займутся водоемом.
«Во-первых, почистить сам пруд, установить забор, ограждение, сделать понтон, пункт проката катамаранов и лодочек»,— сказал Алексей Торопов — заместитель мэра по вопросам социально-экономического развития г. Ярославля.
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