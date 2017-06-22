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Четверг, 22 Июнь 2017 12:16

В Ярославле преобразятся сразу пять городских парков

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Новые аттракционы, детские площадки и альпийские горки. В 2017 году в Ярославле преобразятся сразу пять городских парков. Об этом рассказали на брифинге в мэрии.

В парке на острове восстановят асфальтовое покрытие, установят новые аттракционы и сразу несколько альпийских горок. В Юбилейном парке появятся уличные тренажеры, площадки для стритбола и для занятий йогой. Там же откроется парк динозавров и велопрокат. Вход будет бесплатным. В Парке «Нефтяник» уложат новую плитку. А в детском парке на проспекте Ленина разместят летнее кафе и уличный театр. В Дзержинском районе в Парке Победы займутся водоемом.

«Во-первых, почистить сам пруд, установить забор, ограждение, сделать понтон, пункт проката катамаранов и лодочек»,— сказал Алексей Торопов — заместитель мэра по вопросам социально-экономического развития г. Ярославля.

Автор — Мария Андрианова

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