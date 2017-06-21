Сегодня Владимир Путин встретился с педагогами, лучшими классными руководителями страны, которые выпускают своих учеников в этом году в большую жизнь. Среди приглашенных — и преподаватель Угличского физико-математического лицея Вера Игнатьева. Она ведет свой блог. Уроки этого учителя всегда интересны. Она пытается разнообразить подачу материала, объяснить физические формулы примерами из жизни.

Подробнее о встрече президента с педагогами и о том, какие вопросы главе государства задала Вера Игнатьева, мы расскажем завтра.