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Среда, 21 Июнь 2017 14:43

Педагог из Углича встретится с Владимиром Путиным

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Владимир Путин встретится с педагогами, лучшими классными руководителями страны, которые выпускают своих учеников в этом году в большую жизнь. Среди приглашенных – и преподаватель Угличского физико-математического лицея Вера Игнатьева. Она рассказала нам по телефону, что педагоги смогут задать свои вопросы президенту.

Подробнее о встрече мы расскажем в наших следующих выпусках.

Автор — Ксения Анисимова

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