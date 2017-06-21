Владимир Путин встретится с педагогами, лучшими классными руководителями страны, которые выпускают своих учеников в этом году в большую жизнь. Среди приглашенных – и преподаватель Угличского физико-математического лицея Вера Игнатьева. Она рассказала нам по телефону, что педагоги смогут задать свои вопросы президенту.

Подробнее о встрече мы расскажем в наших следующих выпусках.