Десятки свечей зажгутся вечером 21 июняв Ярославлеу мемориала «Вечный огонь». Таким образом, жители города накануне Дня памяти и скорби присоединятся к Всероссийской акции «Свеча памяти».
22 июня 76 лет назад в нашей стране началась одна из самых кровопролитных войн. Она унесла жизни 27 миллионов человек, в том числе и жителей нашей области. В памятьо них все желающие могут прийти к «Вечному огню». В 21.30 начнут раздавать свечи. Затем прозвучат стихи и песни времен Великой Отечественной войны. А в 22.40 состоится возложение цветов и зажжение свечей.
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