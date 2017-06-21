Десятки свечей зажгутся вечером 21 июня в Ярославле у мемориала «Вечный огонь». Таким образом, жители города накануне Дня памяти и скорби присоединятся к Всероссийской акции «Свеча памяти».

22 июня 76 лет назад в нашей стране началась одна из самых кровопролитных войн. Она унесла жизни 27 миллионов человек, в том числе и жителей нашей области. В память о них все желающие могут прийти к «Вечному огню». В 21.30 начнут раздавать свечи. Затем прозвучат стихи и песни времен Великой Отечественной войны. А в 22.40 состоится возложение цветов и зажжение свечей.