Как создать успешный общественный проект с нуля, получить поддержку властей и бизнеса и вовлечь в него жителей? На эти вопросы ответы искали представители министерств России, депутаты и общественники. В Ярославле при поддержке партии «Единая Россия» и Ярославской общественной палаты состоялся XV Гражданский форум. Какие решения удалось найти? — расскажем далее.

Поддержка пожилых людей и ветеранов, помощь нуждающимся в лечении и малоимущим. В Ярославской области действует больше 2000 некоммерческих общественных организаций. Половина — социальной направленности.

«На наши деньги с вами, который мы собрали, открыты и первый Дом детства в Брейтове, и первые палаты соцухода в Рыбинском районе»,— рассказала Светлана Лягушева — руководитель Фонда милосердия и здоровья.

Силами активистов создаются проекты в сфере культуры и спорта. Многие уже вышли за пределы региона. Например, марафон «Бегом по Золотому кольцу».

«40% наших участников — это жители других регионов, которые приехали сюда в Ярославль»,— отметил Андрей Запруднов — координатор проекта.

Успешные практики, и новые идеи. Гражданский форум собрал более 600 человек. Представители НКО, депутаты, специалисты министерств труда, экономического развития и сельского хозяйства не только делились опытом, но и обсуждали проблемы.

«Пробуксовывает передача общественно-полезных услуг от органов власти к общественным организациям. Очень много НКО готовы сегодня взять на себя эту задачу, но при этом законодательство, нормативные акты сегодня не совершенны»,— сказал Александр Грибов — депутат Государственной Думы РФ.

Нередко общественники оказывают такие услуги, которые пока не может предложить государство. И они должны рассчитывать на социальный заказ. А еще на информационную поддержку и налоговые льготы. Такие предложения звучали на Форуме.

«В начале нового уже созыва приняли отдельный закон, который позволяет социально ориентированным НКО финансироваться из федерального бюджета. Но есть еще много проблем, которые необходимо решить»,— заметил Евгений Ревенко — депутат Государственной Думы РФ.

Важный момент- взаимодействие НКО с органами власти, СМИ, бизнесом и самими гражданами.

«Президентом России была поставлена задача вывести отношения некоммерческих организаций и власти на новый уровень, что сегодня Правительством области и делается. Некоммерческие организации могут обеспечивать весь спектр общественно значимых услуг, и мы в свою очередь будем эти отношения развивать»,— отметил Дмитрий Миронов — временно исполняющий обязанности губернатора Ярославской области.

«Мы совместно должны это делать и как можно больше помочь нашим некоммерческим оргазициям. Это и гранты, и субсидии, и разные программы, в частности, программа «Решаем вместе», которая реализуется в Ярославской области»,— заметил Сергей Неверов — заместитель председателя Государственной Думы РФ, секретарь генерального совета «Единой России».

По итогам Форума сформировали резолюцию. Ее передадут на рассмотрение председателю Правительства России Дмитрию Медведеву.

Анна Харитонова, Алексей Карашев