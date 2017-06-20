Как создать успешный общественный проект
Поддержка пожилых людей
«На наши деньги
Силами активистов создаются проекты
«40% наших
Успешные практики,
«Пробуксовывает передача общественно-полезных услуг
Нередко общественники оказывают такие услуги, которые пока
«В начале нового уже созыва приняли отдельный закон, который позволяет социально ориентированным НКО финансироваться
Важный момент- взаимодействие НКО
«Президентом России была поставлена задача вывести отношения некоммерческих организаций
«Мы совместно должны это делать
По итогам Форума сформировали резолюцию.
Анна Харитонова, Алексей Карашев