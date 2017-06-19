Рыбинский муниципальный район отметил 11-й День рождения. Во многих населенных пунктах прошли праздничные мероприятия. Тем же, кто приехал поздравить именинника из соседних районов, показали новые объекты, которые удалось завершить и построить в этом году.

«Судоверфь» — территория здоровья и спорта. Так говорят о своем поселке его жители. И стадион здесь был всегда, но время не пощадило любимое место отдыха. В 2016 году благодаря проекту «Обустроим область к юбилею» появилась возможность облагородить зеленое покрытие и реконструировать беговую дорожку. В ближайшем будущем здесь появятся лавочки и раздевалки.

Посадить дерево и построить дом для того, чтобы в нем жил дети. Этого подарка в поселке «Искра Октября» ждали очень давно. Новое здание больше похоже на сказочный замок. С 1 сентября здесь будут расти и готовиться к школе 80 детей из поселка и близлежащих деревень.

«Строится инфраструктура для жизни. Для жизни тех, кто здесь есть, для тех, кто потенциально сюда может прийти. Для того, чтобы развиваться району, у него есть все предпосылки»,— отметил Максим Авдеев — заместитель председателя Правительства Ярославской области.

Еще 2 года назад на высоком берегу реки Черемухи была заброшенная территория. Теперь же здесь раскинулся парк семейного отдыха. Именно сюда приезжают молодожены, чтобы отметить самый главный день – новой совместной жизни.

«Жили мы на съемном жилье. Теперь нам дали квартиру. Туда переедем»,— поделились Светлана и Денис Пушкаш.

Светлана и Денис Пушкаш в День района в числе других 19 семей получили символический ключ от новой квартиры. Строительство жилья по-прежнему остается одним из приоритетных направлений развития района, и в этом году новоселье ждет еще 89 семей. И это далеко не все итоги года в районе.

«В этом году открывали стадион и корт в Песочном, мы занимались вместе с главами поселений, занимались благоустройством дорог и территорий, дворов, площадей… То есть объем очень большой»,— рассказала Татьяна Смирнова — глава администрации Рыбинского МР.

Минувший год стал особенным и еще для двух населенных пунктов: в Песочном запущена современная газовая котельная, а в Тихменево открылась долгожданная амбулатория.