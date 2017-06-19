Из 100 проверенных образцов продуктов около 1/3 не соответствуют нормам безопасности. Как изменить ситуацию? Этот вопрос рассмотрели депутаты областной Думы на выездном заседании Комитета по аграрной политике, экологии и природопользованию.

Ставка на качество. Это вектор движения любого предприятия пищевой промышленности — уверены депутаты. На базе акционерного общества «Ярославский бройлер» прошло совещание, посвященное контролю качества продукции. И не случайно. Это предприятие одно из 6 в области, которое согласилось на добровольную сертификацию.

«Безусловно, это не бесплатно. Любой анализ требует и химикатов и работы людей и оборудования высокоточного и достаточно дорого. Но эта база создана. Думаю, это не будет критично и не повлияет на стоимость продукции, на себестоимость»,— отметил Алексей Окладников — председатель Комитета по аграрной политике, экологии и природопользованию Думы Ярославской области.

Суть добровольной сертификации проста — проверить работу цехов можно в любой момент. В то время, как мониторинг остальных предприятий возможен только планово. И это стимулирует, считает руководство «Ярославского бройлера».

«Нам эти проверки дополнительные, они не то, чтобы не страшны, они полезны. Мы в этом даже заинтересованы, потому что это еще один дополнительный контроль того, что мы делаем»,— заметил Эльман Азизов — председатель совета директоров АО «Ярославский бройлер».

Попасть в цех здесь непросто. В этом гости предприятия убедились лично. Стерильная одежда, санпропускники и обязательная дезинфекция — чистота не хуже чем в операционной. Оборудование установлено совсем недавно. Такой подход к обеспечению безопасности и качества продукции позволит выйти на мировые рынки, считают эксперты. План — к 2020 году выпускать до 80000 тонн продукции в месяц. И вся она будет отмечена особым знаком.

«23 июня состоится Губернаторский совет, на котором мы его анонсируем, который сейчас проходит фокус-группу, отбор знак качества Ярославской области. И при выдаче сертификатов добровольной сертификации, мы будем вручать соответствующий знак, который будет утвержден»,— рассказал Валерий Холодов — заместитель Председателя Правительства Ярославской области.

Причем в планах работа не только с местными производителями, но и с компаниями из других регионов.

Никита Мордовин, Александр Кужель