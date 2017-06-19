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Понедельник, 19 Июнь 2017 17:37

Выплаты работающим пенсионерам могут проиндексировать уже с 1 января

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Об этом говорили в Ярославле на заседании круглого стола с участием членов Совета Федерации. Если сейчас выплаты индексируются спустя 3–4 месяца после увольнения пенсионера, то с введением новой нормы это будет происходить уже со следующего календарного месяца. Обсуждается и вопрос о доплатах труженикам села, чей стаж более 30 лет.

Но одна из главных задач — увеличение пенсионных выплат, отметили члены Совета Федерации. Напомним, средний размер пенсии в Ярославской области — 13 тысяч 44 рубля.

«На сегодняшний день мы понимаем прекрасно, при прожиточном минимуме 8 с небольшим тысяч, иметь пенсию в 12–13 тысяч — мало. Стратегия определяет, что размер пенсии к 2030 году должен составлять 2,5–3 прожиточных минимума»,— отметила Елена Бибикова — член комитета по социальной политике Совета Федерации ФС РФ.

Автор — Мария Андрианова

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