Об этом говорили в Ярославлена заседании круглого стола с участием членов Совета Федерации. Если сейчас выплаты индексируются спустя 3–4 месяца после увольнения пенсионера, то с введением новой нормы это будет происходить уже со следующего календарного месяца. Обсуждается и вопросо доплатах труженикам села, чей стаж более 30 лет.
Но одна из главныхзадач — увеличение пенсионных выплат, отметили члены Совета Федерации. Напомним, средний размер пенсии в Ярославскойобласти —13 тысяч44 рубля.
«На сегодняшний день мы понимаем прекрасно, при прожиточном минимуме 8 с небольшим тысяч, иметь пенсию в 12–13 тысяч — мало. Стратегия определяет, что размер пенсии к 2030 году должен составлять 2,5–3 прожиточныхминимума»,— отметила Елена Бибикова — член комитета по социальной политике Совета Федерации ФС РФ.
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