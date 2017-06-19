Еще одно ДТП случилось в Рыбинске.На проспекте Революции горел автомобиль. По информациипресс-службы Рыбинского ГИБДД, на дороге перевернулся «УАЗ». Это и стало причиной пожара.
Водитель, к счастью, успел покинуть автомобиль и отделался только многочисленными ушибами. Другие участники дорожного движения не пострадали.А вот автомобиль восстановлению не подлежит.Судя по этим кадрам, дым от горящей машины виден был далеко от места аварии.
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