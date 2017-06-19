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Понедельник, 19 Июнь 2017 17:22

В Рыбинске перевернулся и сгорел автомобиль

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Еще одно ДТП случилось в Рыбинске. На проспекте Революции горел автомобиль. По информации пресс-службы Рыбинского ГИБДД, на дороге перевернулся «УАЗ». Это и стало причиной пожара.

Водитель, к счастью, успел покинуть автомобиль и отделался только многочисленными ушибами. Другие участники дорожного движения не пострадали. А вот автомобиль восстановлению не подлежит. Судя по этим кадрам, дым от горящей машины виден был далеко от места аварии.

Автор — Виктория Воронько

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