В Правительстве области впервые состоялись публичные слушания ярославского Управления антимонопольной службы по правовому просвещению. Представители ведомства рассказали о своей работе, подвели итоги, а также ответили на вопросы, связанные с контролем в сфере госзакупок.

Следующие слушания пройдут в августе. Одна из главных задач таких встреч — профилактика правонарушений. А их не мало.