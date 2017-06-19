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Понедельник, 19 Июнь 2017 15:02

В Правительстве области прошли публичные слушания Управления антимонопольной службы по правовому просвещению

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В Правительстве области впервые состоялись публичные слушания ярославского Управления антимонопольной службы по правовому просвещению. Представители ведомства рассказали о своей работе, подвели итоги, а также ответили на вопросы, связанные с контролем в сфере госзакупок.

Следующие слушания пройдут в августе. Одна из главных задач таких встреч — профилактика правонарушений. А их не мало.

«У нас поступили заявления о нарушении антимонопольного законодательства — 3 271 заявление за 2016 год. Наложено 16 миллионов штрафа. За первый квартал 2017 уже 3 миллиона штрафов»,— отметил Иван Паутов – врио руководителя Ярославского УФАС России.

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