Серьезная авария произошла накануне в Борисоглебском районе. Есть погибшие.На автодороге«Углич-Ростов» водитель «Дэу Нексия» не справилсяс управлением. Машина выехала на встречную полосу и столкнуласьс легковым автомобилем «ВАЗ».
Как сообщают в пресс-службе областного МВД, мужчина за рулем иномарки получил смертельную травму и скончалсядо приезда скорой помощи. Водителя отечественного автомобиля спасти не удалось,он умерв больнице.
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