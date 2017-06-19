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Понедельник, 19 Июнь 2017 14:43

В серьезном ДТП на трассе «Ростов-Углич» погибли оба водителя

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Серьезная авария произошла накануне в Борисоглебском районе. Есть погибшие. На автодороге «Углич-Ростов» водитель «Дэу Нексия» не справился с управлением. Машина выехала на встречную полосу и столкнулась с легковым автомобилем «ВАЗ».

Как сообщают в пресс-службе областного МВД, мужчина за рулем иномарки получил смертельную травму и скончался до приезда скорой помощи. Водителя отечественного автомобиля спасти не удалось, он умер в больнице.

Автор — Виктория Воронько

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