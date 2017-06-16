Не официальное мероприятие, а встреча друзей. Сегодня свой 16-й День рождения в кругу близких людей отметила региональная общественная организация ветеранов Чеченской войны «Защитник». Они на страже не только своих братьев по оружию и их семей, но и воспитания современных школьников. Об этом представители «братства» рассказали в видеоролике, в котором подвели итог работы на протяжении полутора десятка лет. Всего этого не было бы без отцов-основателей. Так называют учредителей организации: Александра Дробякова и Виктора Фролова. Они говорят, что одна из основных задач — воспитание подрастающего поколения.

«Упор делаем на общевойсковую подготовку, нет четкой направленности. По выпуску из нашего клуба уже ребята выбирают сами, где им служить»,— рассказал Вадим Баранов — председатель правления городской детской молодежной общественной организации «Десантник».