Не официальное мероприятие, а встреча друзей. Сегодня свой 16-й День рождения в кругу близких людей отметила региональная общественная организация ветеранов Чеченской войны «Защитник». Они на стражене только своих братьев по оружию и их семей, но и воспитания современных школьников. Об этом представители «братства» рассказали в видеоролике,в котором подвели итог работы на протяжении полутора десятка лет. Всего этого не было бы без отцов-основателей. Так называют учредителей организации: Александра Дробякова и Виктора Фролова. Они говорят, что одна из основныхзадач — воспитание подрастающего поколения.
«Упор делаем на общевойсковую подготовку, нет четкой направленности. По выпускуиз нашего клуба уже ребята выбирают сами, где им служить»,— рассказал Вадим Баранов — председатель правления городской детской молодежной общественной организации «Десантник».
«С 2001 года по сегодняшний день организация живет. Были разные моменты, были трудности, были разные сложности, но все равно мы живем, развиваемся. Я просто рад, что 16 лет!»,— поделился Андрей Бушуев — председатель Ярославской региональной общественной ордена «Святого Князя Александра Невского» организации ветеранов Чеченской войны «Защитник».
Сетевое издание "Государственный Интернет-Канал "Россия". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014.Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций