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Пятница, 16 Июнь 2017 21:03

Региональная общественная организация ветеранов Чеченской войны отметила свое 16-летие

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Не официальное мероприятие, а встреча друзей. Сегодня свой 16-й День рождения в кругу близких людей отметила региональная общественная организация ветеранов Чеченской войны «Защитник». Они на страже не только своих братьев по оружию и их семей, но и воспитания современных школьников. Об этом представители «братства» рассказали в видеоролике, в котором подвели итог работы на протяжении полутора десятка лет. Всего этого не было бы без отцов-основателей. Так называют учредителей организации: Александра Дробякова и Виктора Фролова. Они говорят, что одна из основных задач — воспитание подрастающего поколения.

«Упор делаем на общевойсковую подготовку, нет четкой направленности. По выпуску из нашего клуба уже ребята выбирают сами, где им служить»,— рассказал Вадим Баранов — председатель правления городской детской молодежной общественной организации «Десантник».

«С 2001 года по сегодняшний день организация живет. Были разные моменты, были трудности, были разные сложности, но все равно мы живем, развиваемся. Я просто рад, что 16 лет!»,— поделился Андрей Бушуев — председатель Ярославской региональной общественной ордена «Святого Князя Александра Невского» организации ветеранов Чеченской войны «Защитник».

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