Только
Операция «Бахус» теперь проходит ежедневно. Такое поручение дал глава региона Дмитрий Миронов после страшной аварии
«У нас участились ДТП
В
— Собаке плохо было,
— За что
— За отказ
— Почему отказались?
— Был пьян, после развода там, гулял.
— Не думали
— Постоянно
Машину грузят
А заметив этого молодого человека, сотрудники ГИБДД сразу решили
— Покажите что
— Не знаю, это
— От старого хозяина? Прибор для курения?
В сумке целый набор приспособлений, которые, как полагают инспекторы, предназначены для употребления наркотических веществ.
— В прямом,
— Машина
— Нет. То, что нашли
— Нет.
— И сумка
— Нет,
Отец приезжает через несколько минут,
Арсений Кондратьев, Андрей Кабанов