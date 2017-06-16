Только за одну ночь инспекторы ГИБДД поймали 10 водителей. В свете участившихся серьезных аварий с участием пьяных за рулем, рейды проходят регулярно. Вместе с сотрудниками ГАИ в него отправилась и наша съемочная группа.

Операция «Бахус» теперь проходит ежедневно. Такое поручение дал глава региона Дмитрий Миронов после страшной аварии на Московском проспекте. Водитель внедорожника на огромной скорости влетел в легковушку. От удара 54-летний водитель «Рено», вылетел через лобовое стекло и скончался до приезда скорой. По данным УМВД, молодой человек за рулем «Ренж Ровера» находился в состоянии алкогольного опьянения. К тому же без прав.

«У нас участились ДТП с водителями, которые управляют транспортным средством в состоянии опьянения, и с большим количеством пострадавших именно в этих ДТП. Тяжесть ДТП очень большая именно с этими водителями, поэтому мы ежедневно стараемся с ними бороться, их выявлять»,— рассказал Александр Пупышев — инспектор ДПС ГИБДД УМВД по Ярославской области.

В первые же несколько минут спецоперации, инспекторы остановили автомобиль, за рулем которого находился молодой человек без прав. Он утверждает, что за руль сел исключительно, чтобы помочь четвероногому питомцу.

— Собаке плохо было, в ветеринарку ехал.

— За что забрали права?

— За отказ от медосвидетельствования.

— Почему отказались?

— Был пьян, после развода там, гулял.

— Не думали о том, что когда то это должно было случиться?

— Постоянно об этом думал, оно и случилось. Пьяный больше не сажусь.

Машину грузят на эвакуатор, дальше путь придется продолжить на автомобиле инспекторов в наркологическую больницу.

А заметив этого молодого человека, сотрудники ГИБДД сразу решили осмотреть салон.

— Покажите что у вас в сумке, пожалуйста. Это что такое?

— Не знаю, это от старого хозяина.

— От старого хозяина? Прибор для курения?

В сумке целый набор приспособлений, которые, как полагают инспекторы, предназначены для употребления наркотических веществ. Но водитель непреклонен.

— В прямом, не мое.

— Машина не твоя?

— Нет. То, что нашли в сумке — не мое.

— Сумка твоя?

— Нет.

— И сумка не твоя?

— Нет, я же говорю. Я машину приобрел 2 дня назад. Пап, подъедь, пожалуйста!

Отец приезжает через несколько минут, но помочь сыну ничем не может, парня забирают на освидетельствование. Если экспертиза подтвердит догадки инспекторов, ему грозит лишение прав на полтора года и штраф 30 тысяч. Всего только за один день выявлено 10 нетрезвых водителей, 3 попались повторно. А это грозит уже уголовным наказанием.

Арсений Кондратьев, Андрей Кабанов