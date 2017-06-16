Легендарному полету ярославской «Чайки» уже более полувека. Ровно 54 года назад — 16 июня 1963 Валентина Терешкова покорила космос. Она и до сих пор мечтает вновь ощутить невесомость и увидеть родную планету с внеземной орбиты. Сегодня в нашем выпуске мы решили вспомнить тот самый день.

«Эй! Небо! Сними шляпу!» — этой фразой Валентина Терешкова приветствовала космос ровно 54 года назад. «Восток-6» поднял «Чайку» на орбиту, где она пробыла трое суток. Первая женщина-космонавт 48 оборотов вокруг Земли выдержала стойко. И это не смотря на максимальные нагрузки. Как поднималась на борт, как летела над родной планетой, как приземлялась — Валентина Владимировна помнит все в мельчайших деталях. Об этом она рассказала в нашей программе на телеканале «Россия 24».

«Такие эмоции, что удержаться того, чтобы не вскрикнуть: «Боже, какая красота!». Корабль летит со скоростью почти 8 км в секунду. Проходишь быстро и континенты. Но когда летишь над Россией, почему-то над нашей страной всегда облачность, хорошая облачность. Но красота!»,— рассказала Валентина Терешкова — первая в мире женщина-космонавт, Герой Советского Союза.

Эти эмоции были уже на внеземной орбите. А за несколько минут до старта, вспоминает Валентина Терешкова, мысль была только одна — о маме. Отец Валентины Терешковой погиб в Финскую войну, и ее мама осталась вдовой в 26 лет. Она воспитала троих детей одна. Когда Валентина готовилась к полету в космос, она часто писала маме. Рассказывала, как прыгает с парашютом. Любая информация о ее истинной миссии была засекречена и Елена Федоровна о том, что ее дочь — первая в мире женщина-космонавт, узнала вместе со всей страной.

«Стоит все правительство, мы докладываем Хрущеву. Я стала говорить, даже поперхнулась. И она сказала: обманула! Закончила доклад. Быковский доложил, Хрущев подходит и говорит: Елена Федоровна, что значит обманула? Так она сказала, что с парашютом прыгает, а сама… Он и говорит: ну, это такая святая ложь. Она не хотела вас расстраивать»,— вспоминает Валентина Терешкова — первая в мире женщина-космонавт, Герой Советского Союза.

Как только все дела в Москве были закончены, Валентина Терешкова сразу же приехала на малую Родину. В Ярославле ее встречали как национального героя. Каждый хотел лично поздравить землячку. И до сих пор ярославцы гордятся своей землячкой.

В честь Терешковой названы улицы, музей в Никульском и Ярославский планетарий также носят ее имя. А совсем недавно Валентина Владимировна награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» первой степени, который она получила из рук Президента. Ярославская «Чайка» — сейчас депутат Государственной Думы России. Многие годы заботится о развитии родной области.