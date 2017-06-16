Легендарному полету ярославской «Чайки» уже более полувека. Ровно
«Эй! Небо! Сними
«Такие эмоции, что удержаться того, чтобы
Эти эмоции были уже
«Стоит все правительство,
Как только все дела
В честь Терешковой названы улицы, музей
Легендарному полету ярославской «Чайки» уже более полувека. Ровно
«Эй! Небо! Сними
«Такие эмоции, что удержаться того, чтобы
Эти эмоции были уже
«Стоит все правительство,
Как только все дела
В честь Терешковой названы улицы, музей
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