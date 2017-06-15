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Четверг, 15 Июнь 2017 20:01
В Ярославской области подвели итоги операции «Нерест»Автор Редактор
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2 месяца полицейские провели более 1100 рейдов. Возбуждено 99 уголовных дел. Изъято более 1600 штук незаконно выловленной рыбы, а также 185 орудий лова. Это лодки, рыболовные сети, удилища. Основные нарушения фиксировались на территории Угличского и Рыбинского районов области, отмечают в областном УМВД.
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