Первые результаты ЕГЭ
Базовый уровень математики осилили почти все. Более половины выпускников сдали экзамен на «отлично».
Напомним, чтобы получить официальные результаты, нужно обратиться
Первые результаты ЕГЭ
Базовый уровень математики осилили почти все. Более половины выпускников сдали экзамен на «отлично».
Напомним, чтобы получить официальные результаты, нужно обратиться
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