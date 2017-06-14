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Среда, 14 Июнь 2017 18:11

Стали известны первые результаты ЕГЭ выпускников Ярославской области

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Первые результаты ЕГЭ и первые 100 баллов. 12 выпускников Ярославской области показали максимальный результат по информатике. Каждый четвертый по этому предмету набрал от 80 до 100 баллов.

Базовый уровень математики осилили почти все. Более половины выпускников сдали экзамен на «отлично». Не справились с этим испытанием лишь 1% сдающих ЕГЭ.

Напомним, чтобы получить официальные результаты, нужно обратиться в свою школу или в орган управления образованием, в котором проходила регистрация на госэкзамен. А с предварительными оценками можно ознакомиться на сайте check.ege.edu.ru и на портале Госуслуг.

Автор — Ксения Анисимова

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