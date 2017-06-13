В областном центре начались масштабные работы по ремонту городских дорог.
На улице Труфанова замечаний нет, здесь вовсю кипит работа. Дорожники демонтируют бордюрные камни
Всего
«Активными темпами идет работа
В областном центре начались масштабные работы по ремонту городских дорог.
На улице Труфанова замечаний нет, здесь вовсю кипит работа. Дорожники демонтируют бордюрные камни
Всего
«Активными темпами идет работа
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