В областном центре начались масштабные работы по ремонту городских дорог. С первыми проверками сегодня в рейд вышли инспекторы мэрии Ярославля.

На улице Труфанова замечаний нет, здесь вовсю кипит работа. Дорожники демонтируют бордюрные камни и снимают верхний слой асфальта. Как только наладится погода, начнут укладывать новое полотно. На данный момент это 12-я улица в городе, на которой начались работы.

Всего в этом году будет отремонтировано 29 транспортных артерий. Больше всего преобразится центральная часть города — работы затронут 8 улиц. В Красноперекопском районе дорожники приступят к ремонту на 7 объектах. По 5 транспортных артерий сделают в Заволжском и во Фрунзенском районах. 3 улицы преобразятся в Брагино. И, наконец, один участок в Ивняковском сельском поселении. На эти цели будет потрачен миллиард рублей из федерального, областного и городского бюджетов. Планируется, что все объекты будут сданы к 1 октября.

«Активными темпами идет работа и значит, похвалить подрядчика, который работает в Заволжском районе, это Угличская ДСУ. Они вышли на все 5 объектов и один из них практически готов. Это улица Космонавтов. Другие подрядчики, это у нас Вологодское управление немного с опозданием идет»,— рассказал Сергей Карханов — первый заместитель директора ДГХ мэрии города Ярославля.