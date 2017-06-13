Сегодня вечером и ночью в регионе ожидается резкое ухудшение погоды. Дождь, в отдельных районах гроза с порывами ветра до 15 метров в секунду. Есть риск возникновения чрезвычайных ситуаций. Затруднения в работе транспорта, увеличение числа ДТП, пожаров, обрывов ЛЭП и линий связи, обрушение слабоукрепленных конструкций, засоры ливневых стоков. Спасатели рекомендуют жителям при прохождении грозового фронта по возможности не выходить из дома.

Ухудшение погоды связано с циклоном, который пришел в наш регион с северо-запада. Как отмечают синоптики, ближайшие 3 дня солнца ждать не стоит. В области будет дождливо и холодно.