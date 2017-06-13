Актуальные темы

Вторник, 13 Июнь 2017 17:23

В Ярославль пришли дожди и похолодание

Автор 
Оцените материал
(1 Голосовать)

Медиа

Выходные в Ярославле выдались теплыми и солнечными. Казалось, что лето, наконец, наступило. Но уже в начале рабочей недели ярославцам пришлось запасаться зонтами. Ухудшение погоды связано с циклоном, который надвигается на регион с северо-запада. В ближайшие три дня синоптики обещают облачную погоду, временами будут идти дожди. В отдельных районах области даже прогремят грозы. Пасмурная погода будет сопровождаться и похолоданием.

«Циклон пришел очень обширный. Он сейчас занимает территорию от Скандинавского полуострова до Черного моря. Ночью температура будет прогреваться не выше 5 — 10 градусов. А днем температура будет +16 — +18 градусов. И только к концу недели мы ожидаем все-таки улучшение погоды. Мы больше увидим просветов в облачности, температура прогреется до 22 — 23 градусов»,— рассказала Альбина Колоскова — начальник отдела гидрометеорологического обеспечения Ярославского Гидрометцентра.

Автор — Виктория Воронько

Прочитано 155 раз
Наверх
Мобильный репортер
Отправить новость
Платная дорога
17
0
0
Пожар по адресу 1-й проезд д. 10
6
0
0
Взрыв бочек с топливом на промышленной
9
0
0
Пожар в Брагино на ул.1-ый Промышленный проезд д.10, горят склады.
7
0
0
Все новости

Архив с апреля 2014 года    Расширенный поиск

Архив yaroslavl.rfn.ru - ЗДЕСЬ Укажите нужный диапазон дат в адресной строке (не более 3-х месяцев)

Телефоны
мобильный репортер
Пресс-центр

банер Депутатский запрос2

ЯрСПАС
Партизан