Выходные в Ярославле выдались теплыми и солнечными. Казалось, что лето, наконец, наступило. Но ужев начале рабочей недели ярославцам пришлось запасаться зонтами. Ухудшение погоды связано с циклоном, который надвигается на регионс северо-запада.В ближайшие три дня синоптики обещают облачную погоду, временами будут идти дожди. В отдельных районах области даже прогремят грозы. Пасмурная погода будет сопровождаться и похолоданием.
«Циклон пришел очень обширный. Он сейчас занимает территорию от Скандинавского полуострова до Черного моря. Ночью температура будет прогреваться не выше5 —10 градусов.А днем температура будет +16 — +18 градусов. И толькок концу недели мы ожидаемвсе-таки улучшение погоды. Мы больше увидим просветов в облачности, температура прогреется до 22 —23 градусов»,— рассказала Альбина Колоскова — начальник отдела гидрометеорологического обеспечения Ярославского Гидрометцентра.
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