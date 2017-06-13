Выходные в Ярославле выдались теплыми и солнечными. Казалось, что лето, наконец, наступило. Но уже в начале рабочей недели ярославцам пришлось запасаться зонтами. Ухудшение погоды связано с циклоном, который надвигается на регион с северо-запада. В ближайшие три дня синоптики обещают облачную погоду, временами будут идти дожди. В отдельных районах области даже прогремят грозы. Пасмурная погода будет сопровождаться и похолоданием.

«Циклон пришел очень обширный. Он сейчас занимает территорию от Скандинавского полуострова до Черного моря. Ночью температура будет прогреваться не выше 5 — 10 градусов. А днем температура будет +16 — +18 градусов. И только к концу недели мы ожидаем все-таки улучшение погоды. Мы больше увидим просветов в облачности, температура прогреется до 22 — 23 градусов»,— рассказала Альбина Колоскова — начальник отдела гидрометеорологического обеспечения Ярославского Гидрометцентра.