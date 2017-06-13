Платить за то, чтобы попасть к себе домой вынуждены жители деревни Красногор Переславского района. Шлагбаум на дороге, которая ведет от Ярославского шоссе до деревни, установил местный житель — староста поселения. Мужчина утверждает — преграда на его участке существует законно. И убирать ее без решения суда он не намерен.

Наша съемочная группа выехала на место, чтобы разобраться, почему почти 2 километра дороги внезапно стали частной собственностью. Хотя находятся они на балансе районной администрации. Подробности этой истории смотрите в следующих выпусках «Вестей».