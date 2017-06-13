Международная конференция «Планетарий XXI века» начнется в Ярославле. Она будет посвящена юбилею первой женщины-космонавта Валентины Терешковой. Российские и зарубежные специалисты обсудят современные подходы в проектировании и техническом оснащении планетариев.

А в день полета в космос нашей «Чайки», 16 июня, начнется Международный фестиваль полнокупольных программ. В Ярославском планетарии покажут более 50 фильмов из России, Японии, Аргентины, Германии, Франции и других стран мира.