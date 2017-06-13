Международная конференция «Планетарий XXI века» начнется в Ярославле.Она будет посвящена юбилею первой женщины-космонавта Валентины Терешковой. Российские и зарубежные специалисты обсудят современные подходы в проектированиии техническом оснащении планетариев.
А в день полета в космос нашей «Чайки», 16 июня, начнется Международный фестиваль полнокупольных программ. В Ярославском планетарии покажут более 50 фильмовиз России, Японии, Аргентины, Германии, Франции и другихстран мира.
Сетевое издание "Государственный Интернет-Канал "Россия". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014.Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций