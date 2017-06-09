Крупный пожар произошел сегодня
Столб чёрного дыма, раздаются хлопки. Горит склад горюче-смазочных материалов на 1-м Промышленном проезде. Пожару присвоен самый высший,
— На объекте очень плохо
— Угрозы для
«Ситуацию под контроль, чтобы никто
6 человек, которые оказались отрезаны огнем
«После введения 1-х стволов площадь горения увеличилась
В это время находиться рядом
«Загорелось,
Более сотни пожарных боролись
Специалисты центра гигиены
«Были проведены замеры
«В настоящее время идет изучение негативного воздействия
Человеческих жертв
Зоя Рыжкова, Арсений Кондратьев, Михаил Колобов, Андрей Кабанов