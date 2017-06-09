Крупный пожар произошел сегодня в Ярославле. Около 11.00 сотрудникам МЧС сообщили о том, что горит склад горюче-смазочных материалов на 1-м Промышленном проезде. С огнем боролись более сотни пожарных. На месте лично контролировал ход спасательных работ глава региона Дмитрий Миронов.

Столб чёрного дыма, раздаются хлопки. Горит склад горюче-смазочных материалов на 1-м Промышленном проезде. Пожару присвоен самый высший, III ранг сложности. В тушении участвуют все силы и средства Ярославского пожарного гарнизона. Сотрудники МЧС из соседних областей готовы прийти на помощь, но пока людей и техники достаточно. На месте обстановку оценил глава региона Дмитрий Миронов.

— На объекте очень плохо с водой, сейчас работаем с подвозом техники, готовим пенную атаку.

— Угрозы для людей нет?

«Ситуацию под контроль, чтобы никто из сотрудников противопожарной службы не пострадал. Я прошу обеспечить безопасность людей»,— поручил Дмитрий Миронов — временно исполняющий обязанности губернатора Ярославской области.

6 человек, которые оказались отрезаны огнем на горящем складе, пожарным удалось спасти. Людей из соседних зданий тоже эвакуировали и отвели на безопасное расстояние. К моменту приезда первых пожарных расчетов территория склада уже горела на площади более 2000 квадратных метров и была серьезная угроза распространения огня на соседние склады.

«После введения 1-х стволов площадь горения увеличилась из-за взрывов емкостей с ГСМ до 4000 квадратных метров»,— рассказал Денис Сатаров — заместитель начальника ГУ МЧС России по Ярославской области по государственной противопожарной службе.

В это время находиться рядом с местом происшествия было крайне опасно, поэтому полиция оцепила территорию, дорогу тоже пришлось перекрыть. Кроме цистерн с горюче-смазочными материалами на территории горящего склада находились грузовые и легковые автомобили. Часть из них работники склада и пожарные успели вывезти. Остальные сгорели.

«Загорелось, я стал технику выгонять. Ещё небольшой был огонь, но быстро распространялся»,— рассказал Владимир Седов – водитель.

Более сотни пожарных боролись с огнем несколько часов. С техникой, которая подвозила воду, помог город и, в итоге, к часу дня территория склада опасности не представляла. В настоящее время огонь уже потушен и к работе смогли приступить сотрудники испытательной пожарной лаборатории и дознаватели, которые установят причину пожара.

Специалисты центра гигиены и эпидемиологии взяли пробы, которые в ближайшее время исследуют в лаборатории.

«Были проведены замеры на ртуть, на углеводороды, сероводород, много всяких анализов»,— рассказала Ольга Самарина — врач Центра гигиены и эпидемиологии. Результаты анализов будут известны позже, а для предварительной оценки ущерба и масштаба пожара провели авиаразведку с помощью вертолета МЧС, который прилетел с базы авиационно-спасательного центра «Жуковский».

«В настоящее время идет изучение негативного воздействия на окружающую среду и мы примем соответствующие меры, если будем понимать, что вред экологии причинен»,— отметил Роман Колесов — заместитель председателя Правительства Ярославской области.

Человеческих жертв на пожаре удалось избежать. Пострадал только один человек, который получил незначительные ожоги. Врачи оказали ему медицинскую помощь и отпустили домой.

Зоя Рыжкова, Арсений Кондратьев, Михаил Колобов, Андрей Кабанов