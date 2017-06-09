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Пятница, 09 Июнь 2017 11:42

В Ярославле наградят лучших социальных работников

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В Ярославле будут чествовать социальных работников. Праздник приурочен Всероссийскому дню людей, которые посвятили свою жизнь этой профессии. В Правительстве области им вручат отраслевые награды, а также подведут итоги регионального конкурса мастерства среди специалистов учреждений социального обслуживания.

Автор — Владимир Веселовский

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