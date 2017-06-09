В Ярославле будут чествовать социальных работников. Праздник приурочен Всероссийскому дню людей, которые посвятили свою жизнь этой профессии.
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Пятница, 09 Июнь 2017 11:42
В Ярославле наградят лучших социальных работниковАвтор Владимир Веселовский
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В Ярославле будут чествовать социальных работников. Праздник приурочен Всероссийскому дню людей, которые посвятили свою жизнь этой профессии.
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