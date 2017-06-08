Открытие первой
— Хочу вам представить нового исполняющего обязанности главы Ростовского района Алексея Дмитриевича Константинова.
Алексей Константинов родился
«Для меня главная черта
Дмитрий Миронов обозначил основные моменты работы. Развитие сельского хозяйства входит
«Предприятие работает, предприятие развивается
Эти деньги вложены,
«На сегодняшний день,
Ровно столько буренок способны выдать
«Мы эту инициативу также подхватим, будем помогать предприятию, для того, чтобы оно качественно развивалось
Еще одно сельхозпредприятие пришло
Беспилотник снимет
«Для этого
В планах предприятия засеять поля уже
Анна Мельник, Александр Кужель