Открытие первой в области доильной установки карусельного типа, работа беспилотника для оценки состояния земельных угодий. Все это сегодня во время рабочей поездки в Ростовский район представили главе региона.

АПК — одно из приоритетных направлений программы «10 точек роста» и потому внимание к сельхозпредприятиям — особое. Только по объемам производства молока в 2016 году область заняла 6 место в ЦФО. Дмитрий Миронов оценил перспективы развития сельского хозяйства в Ростовском районе, а также представил нового руководителя района.

— Хочу вам представить нового исполняющего обязанности главы Ростовского района Алексея Дмитриевича Константинова.

Алексей Константинов родился в семье военнослужащих, более 15 лет занимал руководящие посты в государственных и коммерческих структурах. Знакомство с коллегами и сразу в поля, причем в прямом смысле, работы предстоит много.

«Для меня главная черта и показатель это порядочность и непорядочность. Если человек порядочный и у него есть желание работать, но что-то может не получается мы подскажем и научим. Если нет желания работать — с такими людьми придется расставаться»,— отметил Алексей Константинов — исполняющий обязанности главы администрации Ростовского района.

Дмитрий Миронов обозначил основные моменты работы. Развитие сельского хозяйства входит в программу «10 точек роста». Уже несколько лет в Маркове реализуется крупный проект с инвестиционными вливаниями — 1 миллиард 300 миллионов рублей. В прошлом году ферма «Красный маяк» из областного бюджета получила на создание молочно-товарного комплекса 41 миллион рублей. И еще 180 из казны федеральной.

«Предприятие работает, предприятие развивается и показывает очень хороший результат»,— отметил Дмитрий Миронов.

Эти деньги вложены, в том числе, вот в эту карусель. Доильный аттракцион длится 10 минут, за это время 60 коров совершают один круг и уступают место следующим. Все автоматизировано и практически не требует человеческого вмешательства. Между тем, надои на ферме с 2015 года выросли, причем более чем в 2,5 раза.

«На сегодняшний день, 3950 коров общее поголовье. Из них порядка 2000 — это общее дойное, дойные плюс фуражные, а дойного поголовья на сегодня 1700 голов»,— рассказал Василий Финогеев — генеральный директор «Красный маяк».

Ровно столько буренок способны выдать 52 тонны молока в сутки, но это не предел. Номинальная мощность комплекса — 65 тонн.

«Мы эту инициативу также подхватим, будем помогать предприятию, для того, чтобы оно качественно развивалось и вышло на те показатели, которые вы сейчас рассчитали»,— отметил Дмитрий Миронов — временно исполняющий обязанности губернатора Ярославской области.

Еще одно сельхозпредприятие пришло в Ростовский район из Московской области, где занималось осваиванием заброшенных земель.

Беспилотник снимет и оцифрует 5000 гектаров земли, которые вскоре вспашут.

«Для этого мы прислали сюда наиболее производительную технику свою и сегодня начали работу по подготовке к озимому севу ржи и пшеницы в Ярославской области»,— отметил Дмитрий Силантьев — председатель совета директоров «Агрохолдинг-Истра».

В планах предприятия засеять поля уже 20 августа, а за 3 года освоить 15000 гектаров. В целом по области главой региона поставлена задача ввести в оборот 85000 гектаров заброшенных земель.

Анна Мельник, Александр Кужель