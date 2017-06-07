В Угличе завершил работу Губернаторский совет. Здесь обсудили основные направления развития туристической отрасли в рамках программы социально-экономического развития «10 точек роста». Стать одним из основных туристических центров страны и увеличить поток отдыхающих в область — вот главные задачи.

В прошлый год по официальной статистике в Ярославской области побывало 3 миллиона туристов. Задача до 2025 года увеличить поток до 8 миллионов человек. Это прописано в стратегии социально-экономического развития Ярославской области «10 точек роста».

И вообще, туриндустрию, наряду с сельским хозяйством и развитием промышленности, областные власти считают драйвером развития региона. Как следствие, на Совете приняли региональную Стратегию развития туризма, разработанную по инициативе главы региона, Дмитрия Миронова.

«Задача стратегии — привлечь в регион более 25 миллиардов рублей за счет инвестиционных проектов. Таких, как развитие зоны ЮНЕСКО, аэропорта Туношна, Центра водного спорта Ветрено, развития Ярославского зоопарка. Цель на ближайшие 8 лет — войти в пятерку крупнейших туристических центров России. В том числе и за счет использования уже успешных практик в сфере туризма в районах области»,— отметил Дмитрий Миронов.