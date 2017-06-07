Деминский лыжный марафон признан одним из лучших в мире. Он занимает восьмое место в первой десятке, по мнению Международной Федерации лыжных марафонов Worldloppet.

Одним из главных критериев оценки является количество участников, дошедших до финиша. Таких в минувшем сезоне было более 1730 человек. Это лучший результат за десятилетнюю историю марафона в Центре лыжного спорта «Демино».