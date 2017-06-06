Участники поискового отряда «Память 29-й армии» разыскивают родственников солдата Великой Отечественной войны Георгия Васильевича Сорокина.
Известно, что Георгий Сорокин родился в
Всех, кому
Участники поискового отряда «Память 29-й армии» разыскивают родственников солдата Великой Отечественной войны Георгия Васильевича Сорокина.
Известно, что Георгий Сорокин родился в
Всех, кому
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