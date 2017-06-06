Участники поискового отряда «Память 29-й армии» разыскивают родственников солдата Великой Отечественной войны Георгия Васильевича Сорокина. Во время экспедиции в Смоленской области, где в 1942 году шли ожесточенные бои, ими были найдены останки гвардии красноармейца.

Известно, что Георгий Сорокин родился в 1906 году, на фронт был призван ярославским горвоенкоматом. Жену солдата звали Прасковья Николаевна Сорокина. В довоенное время их семья жила в Ярославле на улице Пестеля.

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