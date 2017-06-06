Актуальные темы

Вторник, 06 Июнь 2017 14:52

Поисковики разыскивают родственников солдата Великой Отечественной войны Георгия Васильевича Сорокина

Автор 
Оцените материал
(1 Голосовать)

Медиа

Участники поискового отряда «Память 29-й армии» разыскивают родственников солдата Великой Отечественной войны Георгия Васильевича Сорокина. Во время экспедиции в Смоленской области, где в 1942 году шли ожесточенные бои, ими были найдены останки гвардии красноармейца.

Известно, что Георгий Сорокин родился в 1906 году, на фронт был призван ярославским горвоенкоматом. Жену солдата звали Прасковья Николаевна Сорокина. В довоенное время их семья жила в Ярославле на улице Пестеля.

Всех, кому что-то известно о красноармейце, просим звонить в редакцию «Вестей» по телефону 280–930.

Автор — Виктория Воронько

Прочитано 53 раз
Наверх
Мобильный репортер
Отправить новость
асфальт в дождь
14
1
0
Тротуар, двор
12
0
0
дом 4 дня без газа
30
3
0
Сточные воды села в реку
40
2
0
Все новости

день поля 2

Я ЛЮБЛЮ РОССИЮ 1

Архив с апреля 2014 года    Расширенный поиск

Архив yaroslavl.rfn.ru - ЗДЕСЬ Укажите нужный диапазон дат в адресной строке (не более 3-х месяцев)

Телефоны
Сбербанк

мобильный репортер
Пресс-центр

банер Депутатский запрос2

ЯрСПАС
Партизан