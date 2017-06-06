Профессиональные граффити-художники приступили к
Идея восстановить историческую справедливость возникла
«Вообще проектов много,
И еще один необычный рисунок появился
Арсений Кондратьев, Артем Геворкян
Профессиональные граффити-художники приступили к
Идея восстановить историческую справедливость возникла
«Вообще проектов много,
И еще один необычный рисунок появился
Арсений Кондратьев, Артем Геворкян
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