Профессиональные граффити-художники приступили к её оформлению. В ближайшую неделю здесь появится изображение разрушенной в 1937 году церкви Петра и Павла, которая когда-то стояла на берегу Волги.

Идея восстановить историческую справедливость возникла у местных краеведов. С таким предложением они обратились к граффитчикам. И те с радостью откликнулись. Говорят, эта картина — только начало.

«Вообще проектов много, мы активно сотрудничаем с мэрией, с Дворцом молодежи и с другими структурами, которым это интересно. Планируем реализовать проект «Золотое кольцо». Скорее всего, это будет проспект Фрунзе или улица Павлова. Там мы будем рисовать нашего градоначальника Ярослава Мудрого»,— рассказал Анатолий Байков — руководитель граффити студии.

И еще один необычный рисунок появился на улице Большая Октябрьская. Это первый в Ярославле 3D пешеходный переход. Оптическая иллюзия, по задумке авторов, должна заставить водителей притормозить на опасном участке.

Арсений Кондратьев, Артем Геворкян