Юные авиамоделисты со всей области собрались на аэродроме Карачиха. Здесь прошло открытое первенство региона. Дети от 7 до 14 лет выясняли, чьи модели — свободно летающие и радиоуправляемые — дольше продержатся в воздухе. Главное условие — самолеты должны быть изготовлены самими участниками.

«Я думаю, задача у любого спортсмена, который пришел на соревнования — победить, занять первое место. Бывают только первые места, а второе и третье — это уже так. Не последний, самое главное»,— отметил Вячеслав Макаров — главный судья.