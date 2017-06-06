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Вторник, 06 Июнь 2017 11:54

В Ярославской области прошли соревнования юных авиамоделистов

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Юные авиамоделисты со всей области собрались на аэродроме Карачиха. Здесь прошло открытое первенство региона. Дети от 7 до 14 лет выясняли, чьи модели — свободно летающие и радиоуправляемые — дольше продержатся в воздухе. Главное условие — самолеты должны быть изготовлены самими участниками.

«Я думаю, задача у любого спортсмена, который пришел на соревнования — победить, занять первое место. Бывают только первые места, а второе и третье — это уже так. Не последний, самое главное»,— отметил Вячеслав Макаров — главный судья.

Автор — Владимир Веселовский

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